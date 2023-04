Boeing a dépassé Airbus au premier trimestre

Cela s’est joué de peu, mais Boeing a livré plus d’avions qu’Airbus au premier trimestre. Les deux géants aéronautique s’affrontent sur le même marché mais pas dans les mêmes conditions, tandis que l’Européen travaille en « flux tendu » et est donc pleinement affecté par les tensions sur la sous-traitance, son rival américain doit encore écouler les stocks constitués durant les crises successives.

Airbus a accéléré ses livraisons en mars mais devra faire nettement mieux que le trimestre écoulé pour atteindre son objectif de livraison cette année, fixé à 720 appareils. Le géant européen a livré 127 avions depuis le début de l’année contre 130 pour son rival Boeing à la faveur des livraisons issues de son inventaire. Pour l’ensemble de l’année, le constructeur américain prévoit de livrer entre 400 et 450 mono-couloirs et entre 70 et 80 « Dreamliners ».

