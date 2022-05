Boeing additionne retards et surcoûts sur le long-courrier

Les crises du 737 MAX et du Covid-19 s’estompent, mais les problèmes continuent pour Boeing, avec ses modèles long-courriers, le 787, dont les livraisons n’ont toujours pas repris, et le 777X, « tombeur » de l’A380, mais confronté comme lui à un excès de gigantisme dans un marché qui n’a pas besoin, actuellement, d’appareils de cette taille.

Les nuages continuent d’assombrir l’horizon de Boeing, comme l’ont rappelé les déclarations faites par le groupe lors de la présentation de ses résultats du premier trimestre 2022, le 27 avril. Le géant américain a ainsi annoncé l’interruption temporaire de la production du 777X et un report des livraisons à 2025, contre 2023 jusqu’à présent, avec une charge supplémentaire de 1,5 Md$.

Boeing a également annoncé avoir soumis à la FAA (Federal Aviation Administration) un projet de certification du 787, dont les livraisons sont interrompues depuis un an et demi en raison de problèmes de production, ce qui laisse entrevoir leur reprise au second semestre cette année, alors que l’avionneur espérait qu’elles pourraient intervenir dès le printemps.

