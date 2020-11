Boeing dégraisse en attendant l’embellie

Boeing fait le dos rond en attendant la reprise qu’il prévoit forte et à laquelle il entend prendre toute sa part. Pour le moment, les pertes continuent et la réduction d’effectifs est à l’avenant, mais les deux crises qui se cumulent – celles du 737 MAX et du Covid-19 – finiront par prendre fin.

Frappé par la pandémie du Covid-19 et l’immobilisation du 737 MAX, l’avionneur américain a publié une quatrième perte trimestrielle consécutive, et porté à 31 000 le nombre de ses suppressions de postes, soit près du double de ce qui était prévu jusque-là. Le troisième trimestre a été marqué par une perte de 466 M$, pour un chiffre d’affaires en recul de 29 % à 14,14 Md$. Reflet de la baisse des livraisons d’avions et du volume de services, cette perte est cependant moins importante qu’au deuxième trimestre et le chiffre d’affaires progresse par rapport à celui publié en juillet dernier. Enfin, Boeing vise avant la fin de l’année une reprise des livraisons du 737 MAX, cloué au sol depuis mars 2019.

« Il ne fait pas de doute que c’est un des moments les plus difficiles de notre histoire, de plus de cent ans », a résumé David Calhoun, son P-DG, lors de la conférence d’analystes le 28 octobre. Mais « malgré les vents contraires à court terme, nous restons confiants quant à notre avenir ».

Le constructeur américain vise un effectif d’« environ 130 000 employés d’ici la fin de l’année prochaine », selon David Calhoun, contre 161 000 début 2020, soit une coupe de 19 % de son personnel. « Nous prévoyons des réductions de postes supplémentaires, volontaires et involontaires », a-t-il expliqué. L’avionneur avait annoncé au printemps la réduction de 10 % de ses effectifs, avant d’indiquer au cours de l’été que ce chiffre serait revu à la hausse, et inclurait des départs contraints.

