Boeing va tailler dans ses effectifs

Déjà mis à mal par un an de crise du 737 MAX, le géant Boeing met le genou à terre sous le coup de la crise du Covid-19 et va devoir se débarrasser de quelque 16 000 employés pour passer le cap.

Dans le rouge pour le deuxième trimestre consécutif, le géant américain va devoir réduire de 10 % ses effectifs pour faire face à la crise du Covid-19, et réduire les cadences de production en attendant de voir l’activité repartir, d’ici quelques années. Boeing a publié le 29 avril une perte nette de 1,70 Md$ au premier trimestre, contre un bénéfice de 1,99 Md$ au cours de la même période il y a un an. Le chiffre d’affaires a reculé de 26 %, à 16,9 Md$. La majeure partie de ces réductions d’effectifs concerneront Boeing Commercial Aircraft, sa branche d’aviation commerciale. Boeing emploie environ 160 000 salariés dans le monde.

« La pandémie de Covid-19 affecte tous les aspects de notre activité, qu’il s’agisse des demandes émanant des compagnies aériennes, de la continuité de la production ou de la stabilité de la chaîne des fournisseurs », a déclaré David Calhoun, son P-DG qui a pris les rênes du constructeur aérien en janvier dernier. « Notre objectif premier est de préserver la santé et la sécurité de nos employés et des communautés où nous sommes implantés en prenant des mesures difficiles mais indispensables pour traverser cette crise sanitaire sans précédent et nous adapter à un marché en profonde mutation. »

