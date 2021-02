Les temps sont durs pour Boeing. Outre ses soucis sur le 737 MAX, le 777X et maintenant le 777-200, l’avionneur doit également faire face aux retards de livraisons du 787 Dreamliner.

Boeing a livré 26 avions en janvier, dont 21 737 MAX, mais toujours aucun 787, affecté par des problèmes de qualité, pour le troisième mois consécutif. Il a dans le même temps confirmé la commande quatre 747-8 cargo par Atlas Air, mais encaissé six annulations – deux 737 MAX, trois 747-8 et un 787 – et retiré onze 737 MAX supplémentaires de son carnet de commandes, soit un bilan négatif en termes de commandes nettes pour le mois de janvier.

