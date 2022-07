Boeing menace de renoncer au 737 MAX10

Coup de poker autour de la version longue du 737 MAX : Boeing menace de l’abandonner si une exemption ne lui est pas accordée pour l’intégration d’un nouveau dispositif de sécurité. Reste à savoir si la FAA ou le Capitole vont se laisser fléchir.

Boeing pourrait jeter l’éponge sur le 737 MAX10 si le Congrès ne lui accorde pas une exemption ou un délai pour la certification de la version la plus longue du 737 MAX alors qu’une nouvelle législation, qui entre en vigueur à la fin de l’année aux États-Unis, va en durcir les conditions. L’annonce émane de David Calhoun, patron du géant de Seattle, dans une interview accordée au magazine Aviation Week.

L’Aircraft Safety & Certification Reform Act, adopté en 2020 après les accidents de Lion Air et d’Ethiopian Airlines et leurs 346 victimes, imposera de doter tous les avions, donc y compris le 737 MAX10, du dispositif de sécurité Eicas (Engine indicating and crew alerting system) qui affiche les paramètres des moteurs et alerte l’équipage des défauts et pannes du système.

