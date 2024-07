Boeing rappelé à l’ordre par le NTSB

Les propos malheureux d’une responsable de la qualité de Boeing devant des journalistes ont valu à l’avionneur américain un sérieux rappel à l’ordre de la part de l’agence de sécurité fédérale.

Boeing a été recadré par le NTSB (National Transportation Safety Board) qui l’a menacé de lui retirer son statut de partie à l’enquête sur l’incident d’Alaska Airlines du 5 janvier pour avoir « violé de manière flagrante » les règles d’enquête de l’agence.

Le bureau américain d’enquête et d’analyse reproche au constructeur aéronautique d’avoir « divulgué des informations d’enquête non publiques » et « fait des spéculations sans fondement sur les causes possibles » de l’incident lors de la visite de journalistes dans une de ses usines.

