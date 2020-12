Boeing reprend les livraisons de MAX, mais souffre toujours

Premier vol commercial en 20 mois : le 737 MAX a effectué sa première liaison régulière le 9 décembre entre Sao Paulo et Porto Alegre, au Brésil, sous les couleurs de la compagnie aérienne GOL.

L’appareil avait reçu quelques jours plus tôt, le 25 novembre, le feu vert de l’Agência nacional de aviação civil (ANAC), l’agence de l’aviation civile brésilienne, pour reprendre les airs, dans la foulée de la décision de la Federal Aviation Administration (FAA) américaine. Aux Etats-Unis, American Airlines, qui prévoit de reprendre le service commercial de l’appareil le 29 décembre, a organisé le 3 décembre un vol promotionnel entre Dallas et Tulsa, au Texas, afin de convaincre le grand public de la fiabilité de l’appareil.

Pour Boeing, après la gestion de la crise du MAX depuis mars 2019, à laquelle s’est greffée celle du Covid-19, et la re-certification de l’avion aux Etats-Unis et au Brésil, l’objectif est aujourd’hui la relance de la dynamique commerciale de l’appareil alors que le MAX a, de l’aveu du PDG de Boeing, David Calhoun, perdu des parts de marché face à l’A320neo d’Airbus. Le MAX devrait obtenir prochainement sa certification en Europe et au Canada.

