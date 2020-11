Retour en vol du 737 MAX en ordre dispersé

Les compagnies aériennes vont bientôt pouvoir reprendre l’exploitation de leur 737 MAX aux États-Unis et au Brésil, mais il faudra attendre le début d’année pour leurs homologues européennes et canadiennes, et encore plus en Chine.

Après les États-Unis, le Brésil. L’Anac (Agência nacional de aviação civil) a autorisé le 25 novembre le 737 MAX à reprendre les airs, quelques jours après le feu vert de la FAA (Federal Aviation Administration) américaine, devenant la deuxième autorité de régulation dans le monde à mettre fin à l’immobilisation de l’appareil.

Elle a indiqué avoir levé l’interdiction de vol « après avoir accepté l’évaluation de la FAA pour tous les éléments techniques et réglementaires nécessaires qui ont été mis en œuvre pour résoudre les problèmes de sécurité ». La compagnie brésilienne Gol Transportes Aéreos, la seule à opérer l’avion dans le pays, a indiqué qu’elle comptait remettre l’appareil en service d’ici la fin de l’année, après avoir mis en place les procédures requises. Le 737 MAX avait été cloué au sol en mars 2019 après les deux crash de Lion Air en octobre 2018, et d’Ethiopian Airlines en mars 2019, qui ont fait 346 morts.

