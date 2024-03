Boeing va renouveler sa direction

Boeing ne pouvait plus y couper et va devoir remplacer ses principaux dirigeants. L’incident d’Alaska Airlines était la crise de trop. David Calhoun, le directeur général, et Larry Kellner, le président du Conseil d’administration, vont partir. Stan Deal, patron de Boeing Commercial Aircraft, part immédiatement. Les nouvelles têtes qui leur succéderont auront la tâche ingrate de devoir redresser la situation.

David Calhoun va quitter la direction de Boeing. Celui qui dirige le groupe depuis quatre ans partira fin 2024. Il paie le prix de la nouvelle crise avec laquelle le géant américain est aux prises depuis l’incident d’un 737 MAX d’Alaska Airlines le 5 janvier, qui a mis en lumière les graves problèmes de qualité au sein du constructeur et l’a placé sous la surveillance très étroite des autorités américaines, FAA (Federal Aviation Administration) en tête, et de l’industrie dans son ensemble.

La nouvelle annoncée lundi 25 mars intervient alors que devait se tenir une réunion entre le président du Conseil d’administration de Boeing, Larry Kellner, et les dirigeants des principales compagnies aériennes américaines, elles-mêmes affectées par les perturbations que rencontre l’avionneur. Elle est d’autant plus significative que Boeing avait repoussé l’âge limite de départ à la retraite pour permettre à David Calhoun d’effectuer un mandat supplémentaire.

