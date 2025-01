C919 : Comac s’enhardit… et s’impatiente

Les difficultés d’Airbus et Boeing à répondre à la demande mondiale en monocouloirs aiguise les appétits du constructeur chinois Comac qui aimerait élargir le marché de son C919 au-delà des limites de la Chine.

Comac (Commercial Aircraft Corporation of China) veut augmenter la cadence de production annuelle du C919 à 50 appareils dès 2025 et en livrer 30 exemplaires d’ici la fin de l’année. L’annonce a été faite par son directeur général adjoint, Shen Bo, au journal de Shanghai The Paper.

Un peu moins de deux ans après l’entrée en service du C919 en Chine, le constructeur veut accélérer sa production afin de répondre aux plus de 1 200 commandes déjà enregistrées, principalement pour le compte de compagnies chinoises. Une quinzaine d’appareils sont en exploitation en Chine.

