CMA CGM : du fret maritime au fret aérien

Faute de reprise du trafic de passagers, le fret aérien doit trouver de nouveaux transporteurs. L’armateur CMA CGM, déjà présent sur mer et sur terre, s’aventure donc aussi dans les airs.

La CMA CGM (Compagnie maritime d’affrètement – Compagnie générale maritime) se lance dans le fret aérien. Le groupe de transport maritime s’est doté d’une nouvelle division baptisée CMA CGM Air Cargo, avec une flotte de quatre Airbus A330-200F. Les avions-cargos, d’une capacité d’emport de 60 t chacun, sont exploités par Air Belgium. CMA CGM Air Cargo propose depuis le mois de mars des liaisons régulières entre Liège-Bierset, en Belgique, l’une des grandes plateformes de fret en Europe, et les aéroports O’Hare à Chicago, John F. Kennedy à New York et Hartsfield-Jackson à Atlanta.

