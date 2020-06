Le Cnes arrose des jeunes pousses innovantes

La première édition du « Challenge R&D » du Cnes a été un succès, avec dix contrats d’études attribués à neuf start-up et un laboratoire pour développer des innovations susceptibles d’être appliquées aux lanceurs futurs.

Comme promis en avril, le Cnes a sélectionné les projets de dix équipes innovantes, sur 84 candidatures, dans le domaine du transport spatial et leur a attribué des contrats d’études pour un montant total de 750 000 €.

Ce « Challenge R&D » est né d’une proposition faite par Jean-Marc Astorg, patron de la direction des lanceurs du Cnes (DLA), lors de la traditionnelle Journée de l’Innovation du Cnes, qui se déroulait cette année le 7 février. Il s’agissait de faciliter l’accès aux moyens de financement pour les start-up, les PME et les laboratoires de recherche, en raccourcissant à l’extrême les délais pour ce type de dossier, sans remplacer les appels à idées plus formels émis régulièrement par l’agence.

Dix projets, présélectionnés en fonction de leur pertinence, de leur caractère innovant et de leur adéquation aux besoins du Cnes, ont été présentés le 24 juin devant un jury final composé de représentants du Cnes mais aussi de de l’ESA, de l’Onera, d’ArianeGroup, du pôle Astech et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Cinq candidats ont immédiatement reçu du Cnes un contrat de 100 000 € pour poursuivre leurs travaux jusqu’à démonstration. Les cinq autres ont chacun reçu 50 000 €, pour une phase préliminaire de démonstration.

D’autres candidats devraient recevoir des contrats de 20 000 € pour poursuivre leurs études. « Il y avait énormément de bonnes idées et nous reviendrons probablement vers eux dans le cadre de nos procédures plus traditionnelles », s’est félicité Christophe Bonnal, expert de la DLA.

Cet article compte 1 190 mots.