On ne l’attendait (presque) plus. Le contrat de développement de l’Eurodrone a été signé le 24 février par l’Occar, représentant les quatre pays clients, et les industriels partenaires du programme. La question de la motorisation reste posée.

Annoncé pour la fin 2020, le contrat de développement et de production initiale de l’Eurodrone a fini par être signé le 24 février à la mi-journée, par l’Occar (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement) et la branche allemande d’Airbus Defence & Space. L’Occar représentait les quatre pays clients (Allemagne, Espagne, France et Italie), tandis qu’Airbus DS GmbH s’engageait au même titre que les trois principaux sous-traitants : Airbus DS SAU et Dassault Aviation en France, ainsi que Leonardo en Italie. Ce contrat couvre la production de vingt systèmes – chacun comportant trois drones et deux stations de contrôle – et leur maintien en conditions opérationnelles pendant cinq ans.

