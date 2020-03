Les lancements grippés par le coronavirus

Kourou n’est pas le seul site à voir son activité de lancements suspendue ou au moins affectée par la pandémie de Covid-19. Une à une des missions sont reportées et des installations sont immobilisées.

Le coronavirus est arrivé en Nouvelle-Zélande le 27 février. Le 26 mars, on y comptait 283 cas, en progression exponentielle. La veille, le 25 mars, le ministre de la Défense civile, Peeni Henare, a déclaré l’état d’urgence pour au moins sept jours devant le Parlement néo-zélandais et la population a été confinée dans la foulée, ce qui va perturber les lancements.

En conséquence, Rocket Lab a interrompu la préparation de la mission « Don’t stop me now », qui était prévue le 30 mars sur le douzième petit lanceur Electron, de son site de Mahia Point, dans l’île du Sud. Le lanceur et sa charge utile ont été mis en sécurité, assure Rocket Lab, qui affirme travailler avec les autorités gouvernementales et sanitaires pour déterminer les conditions d’une reprise des activités.

Cet article compte 1 270 mots.