Air France va supprimer plus de 7 500 postes d’ici 2022 pour surmonter la crise. La direction de la compagnie aérienne française doit le 3 juillet aux syndicats son plan de réduction d’effectifs, qui se traduire par la suppression de 6 500 postes au sein d’Air France et d’un peu plus d’un millier au sein de sa filiale régionale Hop! Le groupe prévoit également une forte réduction des liaisons intérieures.

