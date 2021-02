Avant le premier vol d’Ariane 6, deux étages supérieurs et un étage inférieur du lanceur vont être soumis à une campagne de tests pour s’assurer de leur bon fonctionnement en tant que système, entre eux et avec le complexe de lancement.

Après avoir quitté le site d’ArianeGroup à Brême, le premier étage complètement intégré d’Ariane 6 est parvenu le 16 février à Lampoldshausen, dans le Bade-Wurtemberg. Là, sur le site d’essai du DLR, il subira à partir du mois de mars une batterie d’essais de qualification, dans le cadre de la campagne HFM (Hot Firing Model). Cet étage ULPM (Upper Liquid Propulsion Module) est le premier exemplaire du second étage d’Ariane 6. Il est équipé d’un moteur Vinci et surtout du tout nouvel APU (Auxiliary Power Unit), le « moteur auxiliaire » qui lui fournira poussée modérée, pressurisation et énergie durant ses missions sur orbite. Encore unique au monde, cet APU permettra à Ariane 6 de mener des déploiements complexes, sur plusieurs orbites, notamment pour la mise à poste des constellations.

