Des commandes chez Boeing, des livraisons chez Airbus

Deuxième mois consécutif dans le vert pour Boeing. L’avionneur a enregistré plus de commandes que d’annulations en mars, tirant pleinement parti du retour en service du 737 MAX fin 2020. Airbus reste en tête sur les livraisons.

Les beaux jours sont de retour pour Boeing aussi. Le constructeur de Seattle a enregistré 40 commandes nettes en mars, avec 185 commandes brutes de 737 MAX et 145 annulations, et refait ainsi une partie de son retard sur son rival Airbus, qui a enregistré plus d’annulations que de commandes depuis le début de l’année. L’avionneur européen affiche un solde négatif de 61 avions depuis le début de l’année, avec 39 commandes brutes mais 100 annulations. Il a notamment reçu des commandes pour 20 A220 en mars, mais il avait dû enregistrer l’annulation de 88 appareils de la famille A320 de la part de la low cost Norwegian, placée fin 2020 sous le régime de protection contre les faillites.

Cet article compte 510 mots.