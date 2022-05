Des Gripen pour remplacer les Eurofighter autrichiens

L’Autriche fera-t-elle le choix auquel s’est refusé naguère la Suisse en se dotant de JAS-39 Gripen pour renouveler sa flotte d’avions de combat ? Le dossier est de nouveau sur la table du gouvernement de Vienne.

Un petit air de déjà vu au ministère autrichien de la Défense, avec le retour de l’avionneur suédois Saab qui propose de nouveau son chasseur Gripen pour équiper l’Österreichische Luftstreitkräfte (force aérienne autrichienne), vingt ans après avoir été éconduit une première fois au profit d’Eurofighter. Le conglomérat industriel avait alors réussi à imposer ses Typhoon dans le cadre d’un contrat de 2 Md€ à l’origine d’un important scandale de corruption, mettant en cause les plus hautes instances militaires et industrielles de l’époque.

Aujourd’hui, la guerre en Ukraine met plus que jamais l’accent sur l’importance de la sécurisation de l’espace aérien, même pour un pays neutre entouré par des pays de l’Otan qui assurent un glacis stratégique.

Cet article compte 620 mots.