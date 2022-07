Des plateformes ArrOW d’Airbus pour le Pentagone

La filiale américaine d’Airbus Defence & Space est parvenue à placer une nouvelle version de ses plateformes ArrOW développées par OneWeb, sur une constellation stratégique du Pentagone. Plusieurs autres industriels européens joueront eux aussi un rôle clé dans le programme.

Northrop Grumman a commandé 42 plateformes de satellites à Airbus US Space & Defense, la filiale américaine d’Airbus Defence & Space, pour la première tranche de la constellation Transport Layer (T1TL) de la SDA (Space Development Agency), une agence de recherche et d’ingénierie du Pentagone. Les plateformes ArrOW 450, une version évoluée de l’ArrOW 150 développée pour la constellation OneWeb, seront produites par Airbus OneWeb Satellites, la filiale conjointe d’Airbus et OneWeb, dans son usine de Merritt Island, près de Cape Canaveral en Floride, qui produit aujourd’hui jusqu’à deux satellites OneWeb par jour.

