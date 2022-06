Quel est donc l’avion mystérieux développé par Lockheed Martin pour lequel la filiale canadienne de Safran Landing Systems doit développer un train d’atterrissage de conception inédite ? Nous passons en revue les possibilités.

Le 31 mai, le groupe Safran a publié un communiqué laconique sur un contrat pourtant peu commun. Lockheed Martin a sélectionné Safran Landing Systems Canada afin d’assurer « la conception, le développement et la qualification d’une structure de train d’atterrissage pour un nouvel avion ». Le modèle de l’avion n’est pas indiqué mais il est indiqué que « cette structure comprendra une conception inédite et sur mesure du train d’atterrissage avant et principal ».

