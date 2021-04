Deux capsules commerciales sur l’ISS

Avec sa Crew Dragon, dont deux exemplaires se croisent sur la Station spatiale internationale, SpaceX domine le marché des capsules commerciales pour assurer les rotations d’astronautes sur orbite basse. Boeing devrait rejoindre le bal en 2022.

Pendant quatre jours, il y aura deux capsules Crew Dragon de SpaceX amarrées simultanément à la la Station spatiale internationale (ISS). Lancée de Cape Canaveral le 23 avril à 09 h 49 TU par un Falcon 9, la capsule n°206, Endeavour, a rejoint le complexe orbital le lendemain et s’est amarrée automatiquement à 09 h 10 TU à la baie située dans l’axe du module Harmony. Cette interface avait été libérée le 5 avril par la capsule n°207, Resilience, arrivée le 4 novembre et qui s’est ré-amarrée à 6 m de là, sur la baie supérieure du module. Cette capsule ne repartira vers la Terre que le 28 avril alors que Endeavour doit rester sur l’ISS jusqu’en octobre avec son équipage trinational, composé des astronautes Shane Kimbrough et Megan McArthur de la Nasa, accompagnés de Akihiko Hoshide de la Jaxa et de Thomas Pesquet de l’ESA.

Cette situation est appelée à se répéter à chaque rotation tant que la capsule de SpaceX sera la seul certifiée pour transporter les astronautes de la Nasa sur orbite.

