Intelsat, client historique d’Arianespace depuis les origines, vient de lui confier deux satellites géostationnaires à lancer sur Ariane 6 en 2025.

Les satellites Intelsat 41 et Intelsat 44 seront lancés en ensemble sur une Ariane 6 qui décollera de Guyane en 2025. Il s’agit des tous premiers satellites commandés par Intelsat à Thales Alenia Space, en janvier dernier. Tous deux basés sur la plateforme numérique programmable Space Inspire, ils augmenteront la connectivité dynamique à haut débit en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie pour les services mobiles commerciaux et gouvernementaux ainsi que pour le soutien aux réseaux cellulaires.

