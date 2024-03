Bonne nouvelle pour SpaceX : la FAA (Federal Aviation Administration) a approuvé les conclusions des enquêtes menées par la firme d’Elon Musk sur les causes des explosions successives de l’étage Super Heavy B9 et du Starship S25 lors de la tentative de lancement du 18 novembre dernier. Les deux rapports, séparés, avaient été remis au régulateur les 5 et 16 février.

