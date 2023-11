Le Starship a brièvement atteint l’espace

Trois jours après avoir reçu le feu vert de la FAA , SpaceX a procédé au deuxième vol de son composite géant Super Heavy/Starship, qui s’est bien mieux déroulé que celui du 20 avril. Le Starship S25 a été séparé et a atteint l’espace, mais les deux étages ont été détruits par le système de sauvegarde.

Pour SpaceX et son patron Elon Musk, il était vital d’effacer l’impression d’amateurisme et d’absence de contrôle laissée par le vol inaugural du Super Heavy/Starship le 20 avril, avec les dommages colossaux infligés à la plateforme de lancement et l’incapacité du système de sauvegarde a détruire le lanceur géant après la perte de contrôle. Le vol du 18 novembre, s’il n’est pas parvenu à atteindre qu’une partie de ses objectifs, a au moins réussi cela.

