L’EcoPulse réalise son premier vol hybride électrique

Un TBM d’un modèle un peu particulier a décollé de l’aéroport de Tarbes-Lourdes le 29 novembre à 09 h 32 TU, pour un vol un peu particulier lui aussi. Un peu moins de quatre ans et demi après le dévoilement du programme à l’occasion du salon du Bourget 2019, le démonstrateur EcoPulse, développé conjointement par Daher, Safran et Airbus, a volé en utilisant sa propulsion électrique distribuée, alimentée par une batterie et un turbogénérateur. Le vol a duré une heure et quarante minutes.

