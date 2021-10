L’épreuve du feu

Depuis sept ans, le monde du spatial vit au diapason des nouvelles constellations pour le haut débit par satellite. Greg Wyler a fait rêver investisseurs et industriels avec OneWeb et ses cadences de production inédites, qui ont obligé le secteur à se réinventer. Elon Musk a surpris tout le monde en plaçant la barre encore plus haut et en faisant l’ensemble de ses développements en interne.

Après de multiples péripéties, et une faillite, le moment est venu : les deux premières constellations sont suffisamment déployées pour que des services puissent être lancés. Le moment de la rencontre entre les offres et leurs utilisateurs sera décisif. Les marchés mirifiques annoncés par les études se matérialiseront-ils ? Seront-ils convaincus par le plus qu’apporte la faible latence par rapport aux offres géostationnaires ?

Depuis un an, Elon Musk fait tester son offre Starlink en « version bêta » et s’apprête à sauter le pas vers un vrai service commercial. Porté par un buzz positif entretenu par sa vaste communauté d’admirateurs, il pourrait bien réitérer le succès de Tesla, avec des clients prompts à lui pardonner des ratages initiaux. OneWeb aura fort à faire mais en visant un marché plus institutionnel, il n’aura pas besoin d’en faire autant.

Il y a vingt ans, c’est là que tout a basculé pour les constellations de téléphonie mobile. Si le succès est au rendez-vous et que les milliards investis sont rentabilisés, alors l’industrie ne s’en portera que mieux. Dans le cas contraire, les investisseurs la fuiront et elle devra se remettre une nouvelle fois en question. Satellites, lanceurs, services, usines ont été ré-imaginés pour les constellations. Espérons que l’effort sera récompensé.