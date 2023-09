L’Electron vole avec un moteur récupéré

Pour son 40e vol, « We Love The Nightlife », le 23 août, le petit lanceur Electron de Rocket Lab a mis sur orbite un satellite radar pour l’opérateur californien Capella Space. Pour la première fois, ce lanceur comportait un moteur Rutherford qui avait déjà volé. Il avait été récupéré sur le premier étage du 26e vol, « There and Back Again », lancé et récupéré en mer en mai 2022.

Une fois encore, sur ce vol-ci, le premier étage a été récupéré en mer. Rocket Lab espère faire voler prochainement un étage équipé de neuf moteurs Rutherford récupérés.

Cet article compte 120 mots.