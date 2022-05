Rocket Lab récupère un étage en plein vol

Nouvelle première technique pour le petit lanceur Electron de Rocket Lab : l’entreprise californienne a réussi à récupérer le premier étage en fin de mission avec un hélicoptère, même si tout ne s’est pas passé comme prévu ensuite.

Succès presque total pour la mission « There and back again » de Rocket Lab. Pour son 26e vol, le petit lanceur Electron a décollé de Mahia Point, en Nouvelle-Zélande, le 2 mai à 22 h 49 TU, pour mettre sur orbite une charge mutualisée composée de 34 micro, nano et picosatellites (cf. encadré).

À l’issue d’une phase propulsée de 155 secondes, le premier étage a été largué à 76 km d’altitude après avoir atteint une vitesse de 7 500 km/h. Il a ensuite culminé sur sa trajectoire balistique avant de se réorienter pour une rentrée dans l’atmosphère en présentant en avant ses moteurs, conçus pour résister à de fortes températures.

Cet article compte 1 130 mots.