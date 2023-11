Les livraisons de Boeing ont connu une embellie en octobre, mais le géant américain est encore loin de son objectif cette année. Il a livré 34 appareils au cours du mois, dont dix-huit 737 MAX et six 787, ce qui porte à 298 le nombre de 737 MAX et 56 celui de « Dreamliner » livrés depuis le 1er janvier.

Le constructeur américain devra donc livrer encore un peu plus de soixante-dix 737 MAX et quatorze 787 en novembre et décembre pour atteindre son objectif annuel fixé à « entre 375 et 400 » livraisons pour le monocouloir et entre 70 et 80 pour le « Dreamliner ».

