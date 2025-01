Embraer a atteint ses objectifs en 2024

L’avionneur brésilien Embraer continue sa progression sur un marché qui recouvre aussi bien les monocouloirs que les jets d’affaires et le transport tactique, où il se taille des marchés respectables, avec une croissance à deux chiffres.

Embraer a livré 203 avions commerciaux et d’affaires en 2024, soit 13,4 % de plus que l’année précédente, dont 73 sur le segment de l’aviation commerciale contre 64 appareils il y a un an (+14 %). Au total, il avait livré 179 appareils en 2023.

