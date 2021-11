Embraer dévoile son projet de famille d’avions décarbonés

Après la famille ZEROe d’Airbus , voici la famille Energia d’Embraer. L’avionneur brésilien a présenté lui aussi une gamme d’appareils, de 9 à 50 places, imaginés dans le but d’atteindre la neutralité carbone dans le transport aérien à l’horizon 2050.

Mauvais élève dans la lutte contre les pollutions, les gaz à effet de serre et la déforestation, le Brésil de Jair Bolsonaro n’en possède pas moins un avionneur national, Embraer, privatisé en 1994, qui a décidé de prendre l’initiative pour la protection de l’environnement et du climat. Au travers de son plan « Durabilité en action » (Sustainability in Action), il étudie une famille de quatre concepts d’avions, baptisée Energia, dont il a dévoilé l’existence le 8 novembre. Pour l’industriel de São José dos Campos, il s’agissait de définir des modèles d’avions de différentes tailles et capacités basés sur les formes de propulsion électriques les plus prometteuses : batteries, piles à combustible, turbine à gaz ou hybride électrique.

