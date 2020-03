Le C-HGB, planeur hypersonique, réalise un essai

Un planeur hypersonique générique C-HGB, développé pour équiper de futurs missiles de l’US Army et l’US Navy, a effectué un vol d’essai au-dessus du Pacifique.

Washington a franchi une étape importante dans son effort pour rattraper son retard supposé sur Moscou et Pékin dans le domaine des armes hypersoniques, avec le premier vol d’essai, mené conjointement par l’US Army et l’US Navy, d’une ogive planante destinée à équiper de futurs missiles terrestres et navals.

Un C-HGB (Common Hypersonic Glide Body) a été lancé le 20 mars à 08 h 30 TU du polygone d’essais de missiles de Barking Sands, sur l’île de Kauai, dans l’archipel d’Hawaï. L’appareil, réalisé par Dynetics Technical Solutions, a été propulsé sur une trajectoire balistique par un engin Stars de la Missile Defense Agency (MDA).

