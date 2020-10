Le P120C se qualifie pour Ariane 6

Le P120C, moteur commun à Vega C et Ariane 6, a accompli son ultime essai à feu statique à Kourou. Ce succès prépare le premier vol du nouveau lanceur européen pour lequel une date sera bientôt fixée.

Bonne nouvelle pour l’équipe Ariane 6, le dernier de ses trois moteurs vient d’achever ses essais de qualification. Pour la troisième et dernière fois, un moteur P120C a été mis à feu à Kourou sur le BEAP (Banc d’essai des accélérateurs à poudre), le 7 octobre. Pendant ce tir de qualification QM2 d’une durée de 130 secondes, ce moteur chargé de 142 t de propergol solide a produit une poussée atteignant 4 500 kN, en suivant une courbe de poussée prédéfinie. Contrairement aux deux essais précédents, réalisés le 16 juillet 2018 (DM) et le 28 janvier 2019 (QM1), cette mise à feu ne simulait pas les conditions d’un lancement en tant que premier étage de Vega C, avec une reprise axiale des efforts, mais celles d’un lancement en tant qu’accélérateur d’Ariane 6, avec une reprise latérale de la poussée.

