L’Euspa cherche à stimuler les applications de Galileo

La discrète agence spatiale de l’Union européenne (Euspa), à ne pas confondre avec l’ESA, a lancé un appel d’offres pour le développement d’applications innovantes dans le secteur aval de la navigation par satellites.

L‘ESA veut stimuler les applications basées sur les signaux transmis par la constellation européenne Galileo et le système complémentaire Egnos (European Geostationary Navigation Overlay Service), grâce au programme baptisé Navisp (Navigation Innovation and Support Programme), largement soutenu à la ministérielle de Paris. L’Euspa veut en faire autant via un nouvel appel d’offres lancé dans le cadre du programme de recherche communautaire Horizon Europe.

Cet article compte 330 mots.