Eutelsat, dernier grand opérateur de télécommunications qui ne s’était pas encore vraiment aventuré sur orbite basse, a franchi le pas en prenant une participation de 24 % dans OneWeb. Cela lui permettra d’étoffer son offre au-delà de son service à haut débit géostationnaire Konnect.

SES au Luxembourg avait O3b et Telesat au Canada prépare Lightspeed, tandis qu’Intelsat était un actionnaire initial de OneWeb. Seul l’opérateur européen Eutelsat avait fait jusqu’ici le pari du tout géostationnaire en ne s’intéressant à l’orbite basse que pour la petite constellation ELO (Eutelsat LEO for Objects) pour l’Internet des objets.

Le 27 avril, Eutelsat a franchi le pas en annonçant avoir conclu un accord avec OneWeb pour investir 550 M$ et devenir l’un des principaux actionnaires de la société aux côtés du gouvernement britannique et de l’opérateur indien Bharti Global. L’opération sera finalisée au second semestre 2021, après approbation par les autorités compétentes.

Cette annonce est intervenue au lendemain du sixième lancement pour le déploiement de la constellation, qui a porté à 182 le nombre de satellites sur orbite.

