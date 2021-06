L’ExIm Bank revient aux affaires et finance SpaceX

SpaceX vient de remporter un lancement commercial auprès de l’opérateur espagnol Hispasat, avec le soutien de l’ExIm Bank, l’agence américaine de crédit aux exportations, qui revient aux affaires spatiales après avoir été suspendue en 2015.

Le premier contrat de lancement de satellite soutenu par l’ExIm Bank en six ans revient sans grande surprise à SpaceX, qui mettra sur orbite le satellite Amazonas Nexus pour le compte de l’opérateur Hispasat Canarias, filiale d’Hispasat. Dans sa communication, l’Export-Import Bank of the United States se félicite de son retour aux affaires et d’avoir ainsi réussi à contrer une offre d’Arianespace soutenue par son homologue française, Bpifrance Assurance Export, l’ancienne Coface.

