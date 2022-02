Fâchée avec Airbus, Qatar Airways se fournit chez Boeing

Enième épisode du conflit entre Airbus et Qatar Airways : la compagnie qatarienne a passé commande à Boeing de 777X cargo et de 737 MAX pour remplacer les A350F qu’elle ne commandera pas et les A321 qui ont été annulés par l’avionneur européen.

Le coup de pied de l’âne. Qatar Airways, en plein conflit juridique avec Airbus autour de l’A350, a choisi la version cargo du 777X de Boeing au détriment de son concurrent européen l’A350F. La compagnie du Golfe devient ainsi celle de lancement du 777-8F avec une commande pour 34 avions, assortie d’une option pour seize de plus. Elle a également signé un protocole d’accord pour une commande ferme de 25 monocouloirs 737 MAX10 assortie de droits d’achat concernant 25 appareils supplémentaires.

Cette commande de 777-8F – le plus gros biréacteur cargo au monde – est partiellement une conversion : Qatar Airways a modifié une commande antérieure de soixante 777X pour passer vingt appareils en version cargo. Le marché a été officialisé à l’occasion de la visite de l’émir du Qatar à la Maison Blanche le 31 janvier.

Cet article compte 1 230 mots.