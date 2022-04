Après un début d’année au ralenti, les mois de mai et juin s’annoncent chargés au Centre spatial guyanais à Kourou, avec trois campagnes en parallèle : pour le premier vol de Vega C, pour la reprise des vols d’Ariane 5, et pour les essais combinés d’Ariane 6.

Après avoir fini 2021 en fanfare grâce au succès du lancement du télescope spatial James Webb le jour de Noël, le centre spatial guyanais avait démarré 2022 avec l’arrivée sur place du premier modèle d’essai du lanceur Ariane 6 et avec un lancement de Soyouz ST, pour OneWeb le 10 février, dont nul n’imaginait alors que ce serait probablement le dernier en Guyane.

