Fusion dans les ultra low cost aux États-Unis

Un nouveau nom va apparaître sur le marché du transport aérien nord-américain. La fusion des compagnies ultra low cost Frontier Airlines et Spirit Airlines va leur donner une taille critique pour concurrencer les quatre grandes compagnies dominant le marché.

Elles veulent jouer dans la cour des grands et surfer sur la reprise. Le 7 février, Frontier Airlines et Spirit Airlines, les deux plus grandes compagnies ultra low cost américaines, ont annoncé leur fusion pour créer la cinquième compagnie aérienne du pays. L’objectif est de s’imposer encore plus agressivement, en particulier face aux « Big Four » que sont American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines et Southwest Airlines. Elles entendent profiter de la reprise du trafic aérien aux États-Unis, où les compagnies aériennes tablent sur un retour dans le vert en 2022 à la faveur de la vaccination après deux ans de crise liée au Covid-19.

Frontier Airlines et Spirit Airlines, qui opèrent toutes deux des flottes composées exclusivement de monocouloirs Airbus, vont proposer ensemble plus de 1 000 vols par jour pour desservir plus de 145 destinations aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

