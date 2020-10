Le GE9X est certifié pour un marché en berne

Conçu pour propulser le 777X de Boeing, le plus gros moteur civil au monde, le GE9X, a reçu sa certification au moment même où le doute s’installe sur l’avenir du marché des gros avions de ligne long-courriers.

Avec sa soufflante de 3,4 m de diamètre et ses 467 kN de poussée, c’est le turboréacteur le plus puissant du monde civil. Le GE9X, dérivé du GE90, a été développé pour propulser le dernier-né de la flotte de Boeing, le 777X, lui-même le plus gros bimoteur de ligne au monde. Ce moteur hors normes vient de se voir accorder sa certification par la FAA (Federal Aviation Administration) le 28 septembre, à l’issue de 5 000 heures et 8 000 cycles de fonctionnement en essais.

