Hera va évaluer la première déflexion d’astéroïde

L’ESA a donné le coup d’envoi à sa première mission de défense planétaire. Hera démontrera les technologies pour opérer autour des astéroïdes proches et collectera des données pour développer des réponses au danger qu’ils pourraient représenter.

L‘exploration récente de plusieurs astéroïdes géocroiseurs de petite taille par les sondes japonaises Hayabusa 1 et 2 et la sonde américaine Osiris-Rex a grandement modifié l’idée que nous nous faisons de ces petits corps. Par conséquent, cela a également changé la manière dont nous pourrions dévier l’un de ceux-ci si nous le détections sur une trajectoire d’impact avec la Terre.

Les astéroïdes 25143 Itokawa, 162173 Ryugu et 101955 Bennu de 350 m, 980 m et 490 m de diamètres respectifs, sont apparus comme des amas de roches dont la structure interne et la cohésion restent à déterminer. Itokawa est manifestement le résultat de l’accrétion de deux astéroïdes de densité différentes. De leur côté, Ryugu et Bennu font apparaître un bourrelet équatorial pouvant résulter d’une malléabilité interne ou d’un glissement des terrains de surface sous l’effet de la force centrifuge causée par leur rotation.

La réponse de telles structures à un impact direct destiné à altérer leur trajectoire doit être analysée pour déterminer l’efficacité d’une telle méthode. Ce sera l’objectif de la mission conjointe américano-européenne Aida (Asteroid Impact and Deflection Assessment), pour laquelle l’ESA vient de désigner l’équipe industrielle de la composante européenne Hera.

