IAC 2021 : Grand retour et grands absents à Dubaï

Le congrès international d’astronautique (IAC) a fait son grand retour en présentiel à Dubaï, du 25 au 29 octobre, mais sans les Chinois ni SpaceX. L’avenir des vols habités a dominé la semaine tandis que le « New Space » affichait ses ambitions.

Avec un an de retard sur le programme initial, le 72e congrès international d’astronautique (IAC 2021) s’est tenu à Dubaï, en marge de l’Exposition universelle, elle aussi décalée pour cause de pandémie, qui se tient à l’autre bout de l’Émirat. Cette édition aurait dû marquer le grand retour de cet incontournable rendez-vous annuel de l’ensemble du monde spatial, académique, scientifique et industriel, qui se tient à l’automne depuis 1950.

Après une édition virtuelle l’an dernier, et une édition phagocytée par le pouvoir américain à Washington en 2019, l’IAC 2021 à Dubaï devait marquer un retour de l’espace de rencontre et de coopération sans frontière qui est la marque de fabrique de la Fédération internationale d’astronautique. Malheureusement, sur ce plan, le congrès n’a pas tenu ses promesses.

