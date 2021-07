Elon Musk souhaiterait faire voler son Starship sur orbite avant que la Nasa ne fasse voler son SLS vers la Lune. Mais il lui faut encore réaliser un Super Heavy « bon pour le vol » et triompher des tracasseries administratives de la FAA.

Depuis l’unique vol du démonstrateur Starship SN15, le 6 mai, SpaceX n’a plus procédé à aucun essai en vol de ses prototypes de navette sur le site de Boca Chica, au sud du Texas. Mi-juin, Elon Musk a évoqué la possibilité d’effectuer un vol hypersonique à haute altitude du Starship SN16, puisque jusqu’ici les vols n’ont pas dépassé 250 km/h et 12 km d’altitude. Ce vol n’a plus été évoqué par la suite.

Le retour en vol du SN15 n’est pas à l’ordre du jour non plus, ses moteurs ayant été déposés.

La priorité semble donnée à la préparation d’un vol orbital avec l’étage Super Heavy B4 et le Starship S20.

