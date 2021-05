Le Starship SN15 survit à son atterrissage

À la longue, la stratégie de SpaceX, qui consiste à tester rapidement sans se préoccuper des échecs, finit par payer. Deux jours après la suspension du contrat pour sa version lunaire, le Starship s’est posé.

SpaceX a fini par y arriver ! Après quatre échecs consécutifs à l’atterrissage, un démonstrateur de navette Starship, le modèle SN15, est parvenu à voler jusqu’à 10 km d’altitude et à revenir se poser sans casse. Le 5 mai à 22 h 24 TU, il a décollé du site de SpaceX à Boca Chica et a effectué sa montée à une vitesse ascendante maximale de 200 km/h. Après extinction successive de ses moteurs Raptor et la traditionnelle manœuvre de basculement (« belly-flop ») suivie d’une chute sous contrôle aérodynamique, le démonstrateur est parvenu à rallumer ses moteurs, se redresser, et se poser en douceur en bordure de la plaque de béton servant de piste d’atterrissage.

Pendant quelques minutes, un incendie à la base du véhicule a laissé craindre le pire. Mais le feu a fini par être contrôlé et contrairement à son prédécesseur SN10, le SN15 n’a pas explosé.

