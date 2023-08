L’Inde et la Russie viennent chacune de lancer une mission vers la Lune avec pour objectif d’y déposer d’ici la fin août un atterrisseur à quelque 600 km du pôle sud, région convoitée par la plupart des puissances spatiales.

Le 10 août à 23 h 10 TU, un lanceur Soyouz 2.1B/Fregat a décollé de Vostostchniy dans l’extrême orient russe, pour une mission Luna 25, historique à plus d’un titre. C’était la première fois qu’une sonde spatiale décollait du sol russe (et non kazakh) mais surtout il s’agissait de la première mission à destination de la Lune entreprise par Moscou depuis Luna 24 en août 1976, il y a 47 ans. Par ailleurs, c’était aussi la première mission lunaire à voler sur un Soyouz depuis Luna 14 en avril 1968.

