L’Italie lance le développement des satellites Sicral 3

Après la France et le Royaume-Uni, l’Italie s’apprête elle aussi à moderniser son infrastructure spatiale de télécommunications militaires. Le développement de deux satellites Sicral 3 a été commandé à Thales Alenia Space.

L‘année 2020 avait fait miroiter une possible reprise du marché des satellites de télécommunications géostationnaires, avec 22 contrats annoncés. En comparaison, 2021 fait grise mine avec uniquement deux commandes sur les cinq premiers mois de l’année. Le contrat annoncé le 16 juin par Thales Alenia Space et Telespazio, pour le système Sicral 3, n’en revêt que plus d’importance.

Deux satellites assureront la relève des précédents satellites du système Sicral (Sistema Italiana di Comunicazione Riservente ALlarmi) qui assure des liaisons confidentielles stratégiques et tactiques, en soutien aux opérations militaires à la fois sur le territoire national et à l’étranger, notamment pour les forces de maintien de la paix. Comme les autres systèmes de télécommunications militaires des États membres, le système Sicral 3 sera interopérable avec les systèmes alliés et contribuera à l’extension des capacités satellitaires de l’Otan.

