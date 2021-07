Jeff Bezos bat Richard Branson de 21 km

Comme annoncé, Jeff Bezos et trois autres passagers ont effectué le premier vol suborbital privé à plus de 100 km d’altitude à bord du New Shepard de Blue Origin le 20 juillet. Deux autres vols sont prévus cette année.

Pari réussi par le milliardaire Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et de Blue Origin, qui a effectué un vol au-delà de la ligne Karman, plancher théorique de l’espace circumterrestre, à l’occasion du 52e anniversaire du premier débarquement sur la Lune, avec Apollo 11. Ce seizième vol du New Shepard, le troisième avec la capsule n°0-2 RSS First Step, avait été précédé par quinze vol d’essais depuis avril 2015, dont un avec mise à feu du système d’éjection de secours. Tous ces vols se sont déroulés sans problème pour la capsule. Le seul incident recensé avait été le crash du module propulsif à la fin du tout premier vol.

Lors de son premier vol sur Mercury-Redstone 3, le 5 mai 1961, l’astronaute Alan Shepard, de la Nasa, avait embarqué sur une capsule qui n’avait été testée en vol que neuf fois auparavant, dont quatre dans des conditions d’échec.

