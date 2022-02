JetBlue porte à 100 le nombre de ses A220

Le salon de Singapour a ouvert ses portes le 15 février et le petit monocouloir d’Airbus, l’A220, a ouvert le bal des contrats avec une extension de commande par la compagnie low cost américaine JetBlue Airways.

Après l’A350F, l’autre vedette du salon de Singapour a été l’A220, le petit dernier de la gamme Airbus sur le moyen-courrier. JetBlue Airways a signé une commande ferme pour trente A220-300 supplémentaires, qui gonfle le carnet de la compagnie aérienne à 100 appareils. Cette commande porte les commandes fermes de l’A220 à 740 appareils et fait de JetBlue la première compagnie cliente de l’appareil.

« Nous observons déjà les avantages des huit A220 que nous avons intégrés à notre flotte, et nous sommes très heureux d’en ajouter de nouveaux prochainement », a déclaré Robin Hayes, le P-DG de JetBlue. « Nous avons vu une croissance à deux chiffres de la note de satisfaction de notre clientèle, et l’efficacité de ces avions en matière de consommation de carburant continue de nous positionner comme chef de file pour la réduction des émissions de carbone. Avec trente A220 supplémentaires en commande, nous sommes en mesure d’accélérer nos plans de modernisation de flotte afin d’améliorer la performance de nos coûts et de soutenir notre stratégie de réseau de villes ciblées », a-t-il ajouté.

