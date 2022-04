Dans un an, la mission Juice débutera en Guyane, avec un voyage de plus de huit ans vers la plus grosse planète du système solaire. Aujourd’hui, la sonde européenne entame ses essais pour être prête à temps.

La sonde Juice (Jupiter Icy moons Explorer) de l’ESA a été présentée à la presse le 5 avril, un an exactement avant la date prévue pour son lancement au sommet de la toute dernière Ariane 5. Assemblée chez son maître d’œuvre Airbus Defence & Space à Toulouse, la sonde était visible dans sa plus belle configuration, antenne déployée et sans les capots qui protègeront ses antennes.

